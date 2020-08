Calcio a 5, festa Civitavecchia: è C1

Un mercoledì dolcissimo quello odierno per il Civitavecchia. La società nerazzurra può infatti festeggiare il ripescaggio in serie C1. Una notizia che ormai da diversi giorni era ufficiosa, dopo il terzo posto ottenuto in C2 nella stagione passata e l’allargamento dei campionati causa Covid-19, ma che oggi è diventata una certezza con il comunicato ufficiale numero 6 del Comitato Regionale della Lnd. Il Civitavecchia è una delle 8 ripescate e parteciperà quindi al prossimo campionato di C1 che sarà composto da 28 squadre. Per la squadra di Simone Tangini una notizia che era nell’aria visti anche gli acquisti di valore sul mercato ma che comunque rende merito alla stagione scorsa, conclusa in anticipo con un bel terzo posto. Il 31 agosto il via della nuova stagione con la preparazione atletica.