Calcio a 5 femminile, prima trasferta per l’Atletico Tirrena

Seconda giornata del campionato di serie C e prima trasferta per l’Atletico Tirrena, in campo domani dopo la vittoria all’esordio con il Maranola. Le gialloblù saranno di scena domani, ore 20, a Roma per sfidare il Trastevere, formazione neopromossa. La gara può nascondere qualche insidia ma le civitavecchiesi, che quest’anno vogliono raggiungere le prime posizioni della classifica, devono dare continuità al risultato di sabato scorso. Torna a disposizione Arlena La Rosa.