Calcio a 5 femminile, comincia il campionato dell’Atletico Tirrena

Esordio domani, ore 16.30, a San Liborio contro il Maranola per le civitavecchiesi

Prenderà il via domani il campionato di serie C, il secondo consecutivo, dell’Atletico Tirrena. La formazione gialloblù sarà di scena al campo di San Liborio contro il Maranola con calcio d’inizio alle 16.30. L’esordio non dovrebbe riservare sorprese al team guidato da Olimpia Santoro che parte con l’obiettivo stagionale di raggiungere la promozione e quindi già nella gara di domani sarà importante partire conquistando tutti e 3 i punti a disposizione.