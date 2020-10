Calcio a 5 femminile, buona la prima per l’Atletico Tirrena

Vittoria all’esordio in serie C per l’Atletico Tirrena. La squadra civitavecchiese ha battuto per 4-2 a San Liborio il Maranola. Gara che si era messa in discesa per le padrone di casa, avanti 2-0, con le ospiti che però nei primi minuti della ripresa hanno trovato il pari. Atletico Tirrena che però ha avuto la forza di tornare a segnare e vincere la gara. Per la squadra di Olimpia Santoro doppietta di Maurelli e gol di Lena e Bevilacqua.