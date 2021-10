Calcio a 5 femminile, amichevole di livello per il San Pio contro la Roma

Amichevole di livello stasera alle 20,30 per la compagine di calcio a 5 femminile del San Pio X allenato da Raffaelle Termini che al Sagratella Futsal all’impianto Riccucci scenderà in campo contro la Roma 1965 Calcio Femminile, squadra che milita nel campionato di A2. Per le civitavecchiesi un test importante e che lancia la stagione numero 60 della società rossoblu.

Anche sul piano dirigenziale novità importanti nel San Pio con l’arrivo di Alessio Baffetti che avrà il ruolo di Direttore Generale dell’Area Tecnica.