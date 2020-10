Calcio a 5 femminile, a novembre il via alla D per il Civitavecchia

Si attende solo di entrare nel vivo, alla fine sarà breve il passo tra gli allenamenti e il giorno comunicato dalla federazione per scendere in campo. Le ragazze del Civitavecchia Calcio a 5 sono pronte ad indossare gli scarpini da gara e a correre sul campo. L’incubo del Covid19 ha tolto qualche certezza, non solo sotto l’aspetto sanitario ma anche sulla presenza sugli spalti, è noto che l’ultimo Dpcm emanato dal governo ha ridotto ulteriormente il “tifo”. Un ago della bilancia importante che toglierà supporto alle atlete in campo, ma se questo sarà il viatico alla normalità ben venga.

Tornando alla parte strettamente tecnica il 6 novembre è la data in cui tutto avra inizio, ma già da qualche mese sotto la guida di mister Fabrizio Nunzi le ragazze si stanno preparando per la prima partita ufficiale dopo il lockdown. La scorsa stagione, bloccata improvvisamente esattamente all’inizio del girone di ritorno, avrebbe portato chissà quali soddisfazioni per una rosa molto forte, piazzata al terzo posto ad un solo punto dalla seconda. Fare bene è l’obiettivo della squadra e di mister Nunzi. Nessuna aspettativa per questa stagione, solo tanta voglia di tornare a giocare a calcio a 5 e di non essere interrotti sul più bello.

La rosa: Amorosi Claudia, Cesaretti Simona, Dominici Cristina, Droghini Lucia, Fati Alessandra, Fiore Debora, Frilicca Katia, Massai Irene, Maruzzella Erika, Romagnuolo Anna Romagnuolo Asia, Romitelli Nicole, Vitanza Samanta.