Calcio a 5, debutto casalingo per la Futsal Academy Civitavecchia

Ci sarà domani pomeriggio il debutto casalingo nel campionato di serie C1 della Futsal Academy Civitavecchia. I nerazzurri alle ore 15 ospitano all’Ivan Lottatori di Borgata Aurelia il Levante. Si tratta di un incontro equilibrato ma in cui il quintetto guidato da Simone Tangini vuole bissare il successo ottenuto una settimana fa nella prima di campionato sul campo dell’Atletico Tormarancia. Qualche problema di formazione per i civitavecchiesi che non avranno a disposizione Lipparelli, Felicini e Ferraccioli.