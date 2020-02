Calcio a 5, Coppa Lazio: Civitavecchia ko nell’andata degli ottavi

Non sorride al Civitavecchia l’andata degli ottavi di finale di Coppa Lazio di serie C2. Al Tamagnini i nerazzurri, terzi nel girone A, hanno ceduto per 4-3 al Frosinone, squadra seconda in classifica nel girone C. I gol di Leone, Agozzino e Frusciante lasciano aperta la qualificazione in vista del ritorno in programma ad Alatri tra due settimane ma a preoccupare è l’infortunio subito da Agozzino, frattura del perone per lui.

E’ una gara d’andata che probabilmente segnerà il cammino, da qui in avanti, della compagine civitavecchiese. Non demerita la squadra diretta da Simone Tangini, sempre in gara risponde colpo su colpo alla forte formazione ciociara. Almeno fino a metà ripresa. Sul quattro a tre finale per gli ospiti, che rimanda tutto alla gara di ritorno, c’è purtroppo da segnalare anche il grave infortunio capitato ad Agozzino a metà ripresa. Al giocatore, dopo la visita al nosocomio locale, viene riscontrata la frattura del perone, e per lui a meno di un recupero record la stagione finisce qui. A lui, da parte della società, vanno i più calorosi auguri per una pronta ripresa. L’AMB gioca costantemente col portiere in movimento, sfrutta la superiorità numerica in fase offensiva e dopo solo due minuti è già avanti grazie a Luciani. La Vecchia regge botta e dopo sedici minuti riagguanta il pari con Leone. Prese le misure è una gara aperta, Leone due minuti dopo manda la sfera ad infrangersi sul palo, poi, a cinque dalla fine, in azione di contropiede del duo Leone-De Amicis va anche vicina al vantaggio. La prima doccia fredda arriva allo scadere quando l’AMB passa ancora con Luciani, vantaggio che manda gli ospiti a riposo in vantaggio per due a uno. Ripresa che la Vecchia porta dalla sua parte dopo soli quattro minuti, una staffilata di Agozzino brucia il portiere ospite regalando ai neroazzurri il momentaneo pari. La Vecchia non ci sta e con Leone poco dopo colpisce la traversa, poi tutto cambia. Agozzino si infortuna ed è costretto ad uscire, gli ospiti nel frattempo, sfruttando ancora il portiere in movimento, segnano ancora due volte grazie a Campus. La Vecchia nel finale sbaglia un tiro libero e un altro lo realizza con Frusciante, rete che limita i danni e rimanda tutto alla gara di ritorno tra quindici giorni ad Alatri.

Andata ottavi di Coppa Lazio serie C2 di c5

Civitavecchia Calcio 1920 3 vs AMB Frosinone 4

Marcatori: Luciani(2) e Campus(2); Leone, Agozzino e frusciante.

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 ARUANNO AGOZZINO FRUSCIANTE TODARO MORETTI LA VALLE CAPRA CERROTTA LEONE DI BONAVENTURA DE AMICIS PERSI Allenatore S. Tangini

AMB FROSINONE PRO GRANIERI CELLITTI CAMPUSCOLLEPARDO MARINO FRIONI LUCIANI SALVELLONI RECCHIA GERPINI SAVELLONI M Allenatore Cellitti