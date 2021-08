Calcio a 5, colpo in attacco per l’Atletico Tirrena. Arriva la bomber Moroni

Colpo in attacco per l’Atletico Tirrena in vista della prossima stagione. A rinforzare il reparto offensivo della società del presidente Ermanno Muneroni arriva la bomber classe 1990 Brenda Muneroni. La nuova attaccante della squadra civitavecchiese negli ultimi due anni in A2 con la maglia della Vis Fondi ha segnato 50 reti. Un curriculum della Moroni che si completa con le importanti esperienze in Puglia dove ha realizzato 38 con la maglia dello Statte in una stagione e mezza, 40 gol con il Fasano e 30 quando indossava la maglia della Bisceglie (dove disputa una final four da protagonista timbrando il cartellino per altre 7 volte).

Molto soddisfatto il presidente Muneroni: “E’ una giocatrice che negli ultimi anni ha sempre fatto molti gol. Speriamo che con lei, insieme alle conferme ed altri colpi che stiamo per concludere possiamo competere per il passaggio in A2”.