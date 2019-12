Calcio a 5, Civitavecchia, Futsal Academy e Td si fanno il regalo di Natale

E’ stato un sabato di tante soddisfazioni per le squadre locali impegnate nella penultima giornata d’andata del campionato di serie C2. Tre trasferte e tre vittorie a cui va purtroppo sommata l’unica sconfitta ma in casa. L’impresa di giornata è sicuramente quella del Civitavecchia che ha espugnato per 3-2 il campo dello Spinaceto grazie alle reti di Nistor, De Amicis e Moretti, e con Valerio Poggi alla prima in campo e aggancia al terzo posto in classifica proprio i rivali odierni. Le due squadre però non sono sole a quota 23 perchè con loro c’è la Futsal Academy che vince ancora stavolta con un perentorio 7-4 contro la Cccp 1987. Prima splendida affermazione esterna per il Td Santa Marinella che batte per 7-2 la Virtus Monterosi. Un successo che permette al team di Di Gabriele di tornare a sperare anche per la salvezza diretta, al momento lontana 5 punti. L’unica a non sorridere tra le locali è il Santa Severa Futsal che al Pala De Angelis perde 4-3 contro l’Atletico Tormarancia e piomba in zona playout.

Sponsorizzato da