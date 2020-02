Calcio a 5, Civitavecchia e Futsal Academy sfidano le prime

Sarà un sabato di sfide fondamentali per la classifica quelle che attendono domani le formazioni locali impegnate nella sesta giornata di ritorno di serie C2. Due in particolare i big match di giornata con in campo entrambe le formazioni civitavecchiesi. Alle 15 il Civitavecchia farà visita alla capolista La Pisana. Dopo aver battuto il Valcanneto, i nerazzurri, senza lo squalificato Nistor, proveranno a fare lo scherzo di Carnevale anche alla formazione che comanda la classifica e che in stagione ha perso una sola gara. Servirà un’impresa anche alla Futsal Academy che alle 18 sarà di scena sul campo del Valcanneto secondo in graduatoria. Il quintetto di Scorpioni, che dovrà fare a meno di Maggi, vuole punti pesanti in chiave playoff. Si giocano la salvezza invece il Santa Severa Futsal e il Td Santa Marinella. La squadra di Di Maio alle 15.30 farà visita al Casalotti. In classifica i romani hanno 3 punti in meno e proveranno l’aggancio mentre il Santa Severa vuole vincere per avvicinarsi alla salvezza diretta. Vuole rimanere in zona playout e non rischiare di scivolare all’ultimo posto il Td Santa Marinella che alle 15 ospita al Pala De Angelis l’Atletico Tormarancia. Gli ospiti hanno 22 punti mentre il quintetto di Di Gabriele ne ha 10.