Calcio a 5, Civitavecchia: col Valcanneto l’impresa è possibile

La quinta giornata di ritorno di serie C2, in programma domani, può essere uno snodo fondamentale per le squadre locali, tutte in campo alle ore 15. Al Tamagnini il Civitavecchia terzo in classifica ospita il Valcanneto primo. Una gara difficile ma davvero interessante con i nerazzurri che accusano 10 punti di ritardo, con una gara in meno, ma aperta ad ogni risultato. I favori del pronostico pendono dalla parte del Valcanneto, ancora imbattuto, ma in casa il Civitavecchia può fare l’impresa. Al Lottatori invece sarà ora di un altro derby con la Futsal Academy che riceve la visita del Td Santa Marinella. Da una parte c’è il quintetto di Scorpioni terzo in classifica e reduce da due successi di fila, dall’altro il team di Di Gabriele penultimo e che nel giorne di ritorno ha sempre perso. Nonostante questo è un derby e quindi tutto può succedere. Al Pala De Angelis invece cerca punti salvezza il Santa Severa Futsal che ospita la Virtus Monterosi. La squadra di Di Maio accusa 4 punti di ritardo dai rivali di domani e quindi la gara diventa un’ottima occasione per ricucire il distacco e credere nella salvezza diretta.