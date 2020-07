Calcio a 5, Bonifacio nuovo allenatore dell’Atletico Tirrena

La società del presidente Muneroni ha scelto il nuovo tecnico per la sua formazione maschile che giocherà in serie D

Novità importante per l’Atletico Tirrena. Stavolta però non parliamo della squadra femminile ma di quella maschile che militerà nel prossimo campionato di serie D. Arrivo di spessore in panchina con il direttore generale Aldo Ripa e il direttore sportivo Marco Terzini che hanno scelto Marco Bonifacio. Quest’ultimo è stato per qualche anno allenatore, in passato, dell’As Civitavecchia e anche direttore sportivo del Td Santa Marinella. Adesso l’arrivo all’Atletico Tirrena che punta quindi su un allenatore esperto per disputare un buon campionato di serie D.