Calcio a 5, big match per la Futsal Civitavecchia

Scontro al vertice per la Futsal Civitavecchia. Domani all’Ivan Lottatori di Borgata Aurelia arriva la capolista Laurentino, ore 15. La prima in graduatoria contro la seconda, con sole due lunghezze di differenza, in un match che si presenta da mille e una notte. Fin qui è stato straordinario il cammino della compagine diretta da Simone Tangini, tre vittorie e due pareggi ottenuti tra l’altro tra mille difficoltà di formazione sui campi ostici del Real Fiumicino e La Pisana. La capolista dopo aver stentato all’esordio, pari casalingo con il Fidoni, ha poi inanellato quattro vittorie consecutive. La compagine tirrenica recupera Lipparelli, assottigliando di una casella la lunga lista degli infortunati. Classica corta che potrebbe permettere il rientro delle terze in graduatoria Grande Impero e La Pisana, con la prima impegnata tra le mura amiche contro il Valentia e la seconda che fa visita al Parioli. A ventiquattro ore dalla sesta giornata guida il Laurentino con 13 punti, la Futsal Civitavecchia insegue a 11 e subito dopo a 10 Grande Impero e La Pisana. Dirigeranno l’incontro a partire dalle ore 15 i sig. Antonello Pompilio di Latina, primo arbitro, e il sig. Samuele Catalano di Tivoli.