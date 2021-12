Calcio a 5, big match al Lottatori per la Futsal Civitavecchia

Tre punti per il sorpasso e puntare così al primo piano del palazzo B di C1. La possibilità ghiotta di avere un intero Ivan Lottattori gremito e dalla stessa parte. Questo pomeriggio dalle ore 15, sotto gli attenti occhi di Federico Scacco di Roma2 e Eugenio Cipolla di Roma1, la Futsal Civitavecchia diretta da Simone Tangini attende lo Spes Poggio Fidoni. Entrambe qualificate ai quarti di coppa, la Futsal Civitavecchia ha avuto la meglio sul Ciampino martedì e il Fidoni del Città di Zagarolo, con un cammino in campionato formidabile in entrambi i lati. Ad oggi la Futsal attardata di due lunghezze dal Fidoni ne ha vinte 6, tre consecutive, pareggiate tre e persa una, mentre il Fidoni ne ha vinte invece 7, tutte consecutive fino a sabato scorso, pareggiate due e persa una. Cinque contro cinque, poi sarà il campo a dire chi è più forte.