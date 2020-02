Calcio a 5, Atletico Tirrena: serve un’altra vittoria

Cerca il secondo successo consecutivo, per continuare la corsa ai playoff, l’Atletico Tirrena. Le gialloblù ospitano domani, ore 21, a San Liborio la Vis Virago in quello che sarà un match molto combattuto. In classifica infatti le civitavecchiesi sono seste con 36 punti mentre le avversarie hanno 4 punti in meno. Per l’Atletico Tirrena, a 5 giornate dal termine del campionato di serie C, non ci sono grandi alternative alla vittoria. All’andata è finita 6-2 per la squadra di Olimpia Santoro e domani servirà un’altra gara simile per continuare il sogno playoff.