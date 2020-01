Calcio a 5, Atletico Tirrena: serve una vittoria per i playoff

Terza giornata di ritorno del campionato di serie C femminile per l’Atletico Tirrena che fa visita domani, ore 19.30, al Real Tor Sapienza. Una gara insidiosa per il quintetto di Olimpia Santoro che ha 3 punti in più in classifica sui romani. Per le civitavecchiesi non servono calcoli, sarà fondamentale trovare i 3 punti per continuare l’inseguimento al quarto posto in classifica, l’ultimo valido per i playoff, al momento lontano 3 lunghezze.

