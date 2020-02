Calcio a 5, Atletico Tirrena a Vetralla per ritrovare la vittoria

Non ha alternative alla vittoria, se vuole provare a raggiungere i playoff, l’Atletico Tirrena nella gara di domani. Si gioca l’ottava giornata di ritorno del campionato di serie C Femminile con le gialloblù di scena alle 19 a Vetralla. La squadra di Olimpia Santoro in questa stagione è stata molto discontinua in trasferta e domani proverà a trovare 3 punti fondamentali. Il Vetralla è al momento in piena zona playout e non regalerà nulla ma come detto per le civitavecchiesi non ci sono alternative. Un successo che manca da 3 giornate, anche se nelle ultime 2 sono arrivati 2 pari con le prime della classe. Domani è il momento giusto per tornare alla vittoria. L’Atletico Tirrena al momento si trova a -4 dalla zona playoff, nulla è perduto, basta crederci.