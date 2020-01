Calcio a 5, Atletico Tirrena: 3 punti per il sogno playoff

Torna a giocare davanti al pubblico amico di San Liborio l’Atletico Tirrena. Si gioca domani alle 21 la quarta giornata di ritorno del campionato di serie C femminile con le civitavecchiesi che ricevono la visita del P.G.S. Santa Gemma. Le avversarie sono penultime in classifica e quindi in piena lotta per la salvezza mentre la squadra di Olimpia Santoro è quinta a -3 dal quarto posto, l’ultimo utile per i playoff. Non ci sono alternative alla vittoria con l’Atletico Tirrena che vuole anche riscattare il ko dell’andata subìto con il risultato di 3-2. Per quanto riguarda la formazione non sarà del match la squalificata Merli.

Sponsorizzato da