Calcio a 5, altro scontro playoff per la Futsal Civitavecchia

Altra sfida d’alta quota per la Futsal Civitavecchia. Dopo aver pareggiato tra le mura amiche con La Pisana due settimane fa, perso a testa alta nella tana della capolista Laurentino, domani all’Ivan Lottatori dalle 15.30 il big match è contro il Torrino. A dividere le squadre un solo punto, avanti sono i civitavecchiesi grazie a un pari in più nelle 19 gare fatte fin qui. Ci si gioca tanto in chiave playoff, visto anche gli incontri delle dirette concorrenti Grande Impero e Spes Poggio Fidoni. Classifica e calendario alla mano a pari punti, la prima, se la vedrà contro La Pisana mentre la seconda, a cinque lunghezze dai civitavecchiesi, sfiderà un Aranova alla ricerca assoluta di punti salvezza. Domani pomeriggio, calcolando il Laurentino con un vantaggio tale da sentirsi già promosso, suicidi a parte, le gare della Futsal, Grande Impero, Torrino e Fidoni saranno vitali per occupare uno dei tre posti necessari rispetto alle quattro contendenti in competizione. Assenze a parte, Boriello su tutte le altre conclamate da tempo, servirà forse solo lo spirito che ha contraddistinto questo gruppo fino ad ora. Inutile nascondersi, di una stagione già fantastica in sé stessa serve la ciliegina sulla torta.