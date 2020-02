Calcio a 5, al Pala De Angelis il derby tra Santa Severa e Td

Settima giornata di ritorno del campionato di serie C2 per le formazioni locali in campo domani alle ore 15. Fondamentale in chiave salvezza il derby del Pala De Angelis tra Santa Severa Futsal e Td Santa Marinella. La squadra di Di Maio è a soli 3 punti dalla Virtus Monterosi che sarebbe salva senza passare dai playout e quindi l’occasione è ghiotta per trovare 3 punti d’oro. Di contro il quintetto di Di Gabriele è terzultimo e sta risalendo in classifica e proverà a fare lo sgambetto ai cugini. Sfida interna molto complicata per la Futsal Academy che ospita al Lottatori il La Pisana, primo in classifica. Dopo aver fermato il Valcanneto la squadra di Scorpioni vuole un’altra impresa contro una squadra che finora ha perso un solo match in stagione. E turno importantissimo anche per il Civitavecchia che al momento ha 1 punto ma anche una gara in meno dei rivali civitavecchiesi. I nerazzurri saranno di scena domani sul campo dell’Ulivi Village squadra di metà classifica che può creare qualche insidia. Il quintetto di Tangini però come detto sta lottando per i playoff e vuole a tutti i costi la vittoria.