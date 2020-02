Calcio a 5, a Vetralla l’Atletico Tirrena vince e convince

Successo esterno importante per le gialloblù che si impongono a Vetralla per 2-0

Torna al successo esterno l’Atletico Tirrena. Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie C femminile le civitavecchiesi si sono imposte per 2-0 sul campo del Vetralla. Match in controllo della squadra di Olimpia Santoro che ha segnato le due reti con Merli e Bellucci e ha poi controllato senza problemi portando a casa 3 punti fondamentali in chiave playoff. L’Atletico Tirrena è sempre quinta ma a -1 dal Terracina che però deve recuperare una gara.