Si chiama “Il futuro è oggi” l’iniziativa che si è tenuta oggi all’istituto Calamatta e che parla di riciclo organico. Il progetto vede la partecipazione degli studenti del biotecnologico proprio dell’istituto di via Antonio da Sangallo insieme a quelli dell’istituto agrario del Cardarelli di Tarquinia e coinvolge tante attività del territorio.

“Un progetto sperimentale che punta a sensibilizzare – spiega Giovannina Corvaia dirigente scolastico del Calamatta – l’attenzione all’ambiente praticata attraverso l’utilizzo di una compostiera. L’obiettivo ambizioso è di estenderlo a delle zone della città e perchè no alle abitazione dei cittadini”.

“Il nostro progetto – afferma uno degli studenti coinvolti – prevede una sperimentazione di come è possibile trasformare i rifiuti organici da problema a risorsa. Presentiamo una tecnologia innovativa che trasforma i residui organici in materiale biologico in maniera rapida”.

Presenti tra gli altri Francesco Serpa, Vincenzo D’Antò e Marietta Tidei, Paolo Iarlori, Damiria Delmirani e Stefano De Paolis.