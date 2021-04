Cagnolino incastrato in una ringhiera, salvato dai Vigili del fuoco

Cagnolino incastrato in una ringhiera a Civitavecchia. Alle ore 10.30 circa i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi hanno risposto ad una chiamata di soccorso per un cane di media taglia rimasto con il busto incastrato in una ringhiera che delimita la corte di pertinenza di una palazzina sita in via Leopoli fronte CESIVA. Arrivati tempestivamente sul posto i Vvf hanno prontamente studiato il modo migliore per estricare dalle barre verticali il cagnolino. Utilizzando il divaricatore oliodinamico, che solitamente si usa per gli incidenti stradali, hanno allargato delicatamente le barre della ringhiera in questione prestando la massima attenzione all’incolumità del quadrupede. Optato per questa rodata tecnica di estricazione i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno riportato in libertà il cane, che non ha riportato ferite, affidandolo ai padroni preoccupati.