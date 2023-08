Cadono pezzi di tetto dal palazzo “ex Carcerette”, traffico bloccato e mercatali spostati

Un’ordinanza che impone lo spostamento di tutte le attività commerciali del mercato relative ai posteggi ubicati sul fronte Piazza Regina Margherita e l’interdizione al passaggio pedonale perimetrale allo stabile in questione e in Via Granari e pedonale e veicolare di via Barberini e via Monte Grappa”. E’ quella che ha firmato lunedì sera il sindaco Ernesto Tedesco, dopo il crollo di una parte di tetto dello stabile “ex Carcerette” in zona Mercato. La caduta di pezzi di tetto e cornicione è stato causato dal forte vento dei giorni scorsi.