Cadono pezzi di intonaco dalla scuola di via XVI Settembre, i VVF mettono in sicurezza l’area

Fortunatamente non si è registrato alcun ferito, anche perché la caduta dei pezzi di intonaco si è verificata non in orario scolastico. E’ accaduto ieri presso la scuola di via XVI Settembre. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche il sindaco Ernesto Tedesco.