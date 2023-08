Cade un pezzo di stabile in via Lorenzo Betti, evacuate 12 famiglie

Sul posto i Vigili del fuoco di Civitavecchia, i quali hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, per diverse ore chiusa al traffico, ma anche la Polizia locale e alcuni rappresentanti del Comune, che si sono occupati della gestione del traffico e della sistemazione della famiglie in alloggi temporanei

Ieri sera sono state evacuate 12 famiglie da un palazzo di via Lorenzo Betti. Il motivo è legato alla caduta di un pezzo dello stabile stesso, che ha determinato la scelta precauzione del trasferimento dei residenti. Sul posto i Vigili del fuoco di Civitavecchia, i quali hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, per diverse ore chiusa al traffico, ma anche la Polizia locale e alcuni rappresentanti del Comune, che si sono occupati della gestione del traffico e della sistemazione della famiglie in alloggi temporanei.