Cade dall’ottavo piano del suo appartamento, morta donna 60enne

Triste intervento per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle ore 10.30 di questa mattina l’equipaggio della 17A insieme all’autoscala AS17, si sono portati in via Frezza per soccorso a persona. Una donna, sessantenne, per cause in corso di accertamento è morta dopo essere caduta dalla finestra del suo appartamento posto all’ottavo piano dello stabile in indirizzo. I Vvf giunti sul posto hanno aperto la porta dell’appartamento della donna per favorire l’ingresso agli uomini della Polizia in modo da poter effettuare i rilievi del caso.