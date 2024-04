Cade dal muro del Pirgo, 17enne trasferita all’ospedale Gemelli

Prima la festa, poi la grande paura. Una ragazza di 17 anni è caduta dal muro della passeggiata del Pirgo ieri notte, poco dopo l’1. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, sul caso stanno indagando i Carabinieri. La giovane sarebbe caduta facendo un volo di diversi metri sulla spiaggia. Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che giunti sul posto hanno dapprima portato la ragazza all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, poi il trasferimento al Gemelli di Roma in eliambulanza. Le condizioni della giovane sarebbero gravi, anche se la ragazza non sarebbe comunque in pericolo di vita.