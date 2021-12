Caccia al tampone, lunghe file di auto presso l’hub di Largo della Pace

Un afflusso legato alla necessità di certificare la negatività al covid prima di partire per qualche giorno di vacanza, ma anche per monitorare la positività o meno, visti i contagi in grande crescita negli ultimi giorni e i raffreddori che si moltiplicano durante la stagione invernale

Continua il traffico di auto presso l’hub di Largo della Pace, a due passi dal Porto di Civitavecchia. Lunghe file di macchine, con gli utenti in coda per effettuare il tampone molecolare. Un afflusso legato alla necessità di certificare la negatività al covid prima di partire per qualche giorno di vacanza, ma anche per monitorare la positività o meno, visti i contagi in grande crescita negli ultimi giorni e i raffreddori che si moltiplicano durante la stagione invernale.