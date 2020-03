Caccia ai “furbetti”, il sindaco Tedesco costretto a fare lo sceriffo

“Ieri (lunedì, ndc) sono stato sul lungomare e c’era una mamma con suo figlio che stavano prendendo il sole e lanciando i sassi in acqua – racconta il sindaco Ernesto Tedesco – beh io credo che questo non è possibile. Non mi sarei mai sognato di chiudere la Marina soltanto qualche giorno fa, invece poi ho dovuto farlo. Ci sono state tre denunce alla Ficoncella giusto oggi (martedì, ndc), anche se in questo caso non si trattava di residenti di Civitavecchia. Il concetto però deve essere chiaro a tutti, non si può uscire a meno che non si abbia urgenza di farlo. Non ho mai visto così tanta gente per strada andare a correre. Siamo diventati una città di sportivi tutto assieme? I conti non tornano”. Così come quelli che riguardano il Mercato: “Ho fatto dei sopralluoghi perché è vero che gli esercenti che vendono generi alimentari possono rimanere aperti ma vanno assolutamente rispettate le distanze e questo non sempre succede. Bisogna prestare massima attenzione”.