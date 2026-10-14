Bus elettrici, fondi di circa il 50% per l’acquisto dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale

Fondi aumentati di circa il 50% per l’acquisto dei bus elettrici destinati al trasporto pubblico locale (tpl). A prevederlo una delibera di giunta regionale proposta dall’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera. Il provvedimento prevede uno stanziamento aggiuntivo di 20,8 milioni di euro per finanziare “Interventi per il miglioramento della mobilità urbana”, previsti all’interno del programma PR Lazio FESR 2021-2027.

Grazie a questo finanziamento vengono rideterminate in complessivi 59,6, rispetto ai 38,6 milioni già assegnati con D.G.R. n. 1148/2024 per il potenziamento della dotazione di autobus full electric destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, in prosecuzione dell’intervento già avviato da ASTRAL S.p.A. mediante l’Accordo Quadro Rep. n. 5583/2025 e il relativo primo contratto applicativo.

«L’aumento delle risorse destinate all’efficientamento della mobilità è uno degli obiettivi che la Regione Lazio sta perseguendo, come dimostrano anche gli investimenti fatti sui bus Cotral e quelli per i nuovi mezzi per le Unità di Rete che rispondono ai target europei della sostenibilità ambientale», ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ghera.