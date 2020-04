Buoni spesa, prime consegne a domicilio a Cerveteri

A Cerveteri inizia la consegna a domicilio dei primi buoni spesa alle famiglie più in difficoltà. In queste ore dichiara il sindaco Alessio Pascucci – stiamo continuando a lavorare le numerosissime richieste. Priorità assoluta è stata data ai nuclei già seguiti dai Servizi Sociali e a coloro che non hanno nessuna fonte di reddito.Tutte le persone che non sono stati inserite in questa prima distribuzione saranno contattate a partire da oggi via e-mail o telefonicamente dai funzionari incaricati per chiedere ulteriori specifiche sulle situazioni reddituali, al fine di garantire sempre il sostegno a chi sta vivendo il disagio maggiore. Vi chiederemo se e quali redditi ci sono nel vostro nucleo familiare (lavoro dipendente o pensioni). In molti inoltre, mi state scrivendo per rinunciare alla domanda già presentata. Per farlo è sufficiente scrivere una e-mail a buonispesa@comune.cerveteri.rm.it.”.