Buoni spesa e pacchi alimentari, dal Comune 100 mila euro per salvare il Natale

Ieri l’incontro in aula Pucci con tutte le associazioni di volontariato locali per illustrare il piano di aiuti in vista delle festività natalizie. Il Comune ha stanziato 100 mila euro di fondi propri per i bonus covid, che saranno inviati direttamente sulla tessera sanitaria, in base all’Isee dello scorso anno. Accanto a questa tipologia di aiuti c’è un’altra iniziativa, “Scatole di Natale”, confezioni di generi alimentari che verranno consegnate al Teatro Traiano, a partire dal 16 dicembre prossimo. Le scatole saranno destinate alle famiglie segnalate dai servizi sociali, agli ospiti del Villaggio del Fanciullo, a quelli della comunità Il Ponte e La Coccinella, ai detenuti delle Case Circondariali, alle case famiglia, alle case di riposo e alle RSA comunali. Hanno sostenuto l’iniziativa l’amministrazione comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, il Club Lions Civitavecchia Porto Traiano, il Club Rotary, Cantieri Solidali, la scuola Don Milani e numerosi cittadini.