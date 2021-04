BUONA Destra, Fabrizio Fratini nominato Delegato Provinciale per il Litorale Nord di Roma e il Viterbese.

Ringrazio Filippo Rossi per la fiducia – dichiara Fratini – il lavoro che stiamo facendo sul territorio della Provincia di Roma e Viterbo, con l'apertura di Comitati politici e l'adesione di molti cittadini ha dimostrato che rappresentiamo una forza politica che ormai è presente sul territorio. Il dialogo con le forze moderate della politica si concretizza sui temi legati alla giustizia sociale, all'ambiente, all'inclusione e alla cultura. Siamo certi di poter offrire il nostro contributo nelle diverse realtà locali come catalizzatori per una buona politica al servizio delle comunità sul territorio. Le problemi che i cittadini vivono giorno per giorno non devono essere strumentalizzati da urla e proclami, ma dall'operosità di aggregazione nel risolverli. Ecco perché la Buona Destra è scesa in campo come alternativa credibile contro ogni estremismo".

A dichiararlo la Buona Destra