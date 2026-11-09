“Buche e voragini sulle strade, sicurezza a rischio costante”

Buche profonde e strade deformate nel centro di Civitavecchia. Le segnalazioni dei residenti evidenziano una situazione di rischio per pedoni ed automobilisti. “Camminare o guidare nel cuore della nostra città è diventato un percorso ad ostacoli. Ogni giorno – spiega un cittadino – rischio di distruggere le sospensioni della macchina o gli pneumatici, per non parlare del pericolo per chi si sposta in scooter o a piedi. C’è bisogno di una manutenzione vera e definitiva, perché la nostra sicurezza non può più aspettare”.