Brutto incidente sull’aurelia. I VVF salvano un 21enne civitavecchiese

Stamattina alle ore 4 circa i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso il comune di S.Marinella al km 58 della SS 1 Aurelia per un incidente stradale. Una Nissan Micra che viaggiava in direzione Civitavecchia, è uscita fuori strada impattando sul guardrail. A bordo un 21enne civitavecchiese rimasto incastrato nell’auto. I VVF hanno estratto dalle lamiere il giovane e messo in sicurezza l’area. Il salvataggio dell’uomo è stato abbastanza impegnativo a causa della dinamica dell’incidente. Sul posto personale sanitario 118 e Carabinieri. Il ragazzo è stato trasportato presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Nessun altro automezzo coinvolto.