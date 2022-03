Brutto incidente per il dg della Asl Roma4 Matranga, si rompe tibia e perone in montagna

In vacanza in montagna con la famiglia, la numero uno dell'azienda sanitaria locale domenica scorsa ha riportato la frattura di tibia e persone, cadendo sul ghiaccio

Esperienza da dimenticare per il direttore generale della Asl Roma4 Cristina Matranga. In vacanza in montagna con la famiglia, la numero uno dell’azienda sanitaria locale domenica scorsa ha riportato la frattura di tibia e persone, cadendo sul ghiaccio. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficili e laboriose, a causa delle avverse condizioni meteo. La 54enne è stata dapprima trasportata all’Ospedale di Sora, successivamente al San Paolo di Civitavecchia dove è stata operata.