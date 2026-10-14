Bretella via Tirso, partiti i carotaggi: i residenti chiedono chiarezza. Il Pincio: “Presto nuovo confronto”

La questione sarà affrontata domani in aula Renato Pucci, durante il question time presentato dal consigliere di Forza Italia Luca Grossi. L’assessore all’Urbanistica Giancarlo Cangani ha precisato che i carotaggi rappresentano una fase preliminare e che non è stata ancora presa una decisione definitiva. L’amministrazione ha inoltre annunciato un nuovo confronto con i residenti dopo il rientro del sindaco Marco Piendibene dalla Cina

Sono cominciati ieri mattina i carotaggi per la realizzazione della bretella autostradale di via Tirso, a Civitavecchia, un’opera da oltre 10 milioni di euro. L’avvio delle verifiche ha riacceso le proteste dei residenti, preoccupati per l’impatto ambientale, il rumore dei mezzi pesanti e il rischio di espropri.

Il comitato propone di utilizzare le rampe già esistenti del raccordo Civitavecchia-Viterbo E840, attualmente chiuse al traffico, per raggiungere direttamente lo scalo marittimo senza costruire un nuovo svincolo. L’ipotesi era già stata oggetto di una mozione approvata dal consiglio comunale a maggio.

La questione sarà affrontata domani in aula Renato Pucci, durante il question time presentato dal consigliere di Forza Italia Luca Grossi. L’assessore all’Urbanistica Giancarlo Cangani ha precisato che i carotaggi rappresentano una fase preliminare e che non è stata ancora presa una decisione definitiva. L’amministrazione ha inoltre annunciato un nuovo confronto con i residenti dopo il rientro del sindaco Marco Piendibene dalla Cina.

Finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il progetto rientra in un accordo siglato tre anni fa tra Comune, Autorità di sistema portuale e ministero. Palazzo del Pincio conferma la disponibilità al dialogo, sottolineando al contempo la necessità di proseguire l’iter dell’opera.

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