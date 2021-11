Bracconaggio, giovane lupo ferito tra Civitavecchia e Santa Marinella

Per un giovane Lupo nato nel Comprensorio dei Monti della Tolfa forse il peggior giorno della propria vita. Un ciclista segnala un cane ferito, riverso a terra, durante il suo giro in bici in uno dei percorsi più naturali e panoramici della zona: la Valle del Marangone, tra i territori di Civitavecchia e Santa Marinella, all’interno della Zona di Protezione Speciale. I volontari del gruppo Guardie Ecozoofile Nazionali si recano sul punto della segnalazione e constatano che non si tratta di un cane, ma quasi certamente di un Lupo, animale selvatico protetto. Vista la gravità delle ferite, il recupero è immediato e la squadra si dirige subito al Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu di Roma, che procede agli esami radiografici e conferma la causa delle ferite: pallini di piombo. Il giovane Lupo è stato vittima di un grave atto di bracconaggio. “La Lipu condanna gesti illegali nei confronti della fauna selvatica, e ricorda che il territorio di Civitavecchia è ricchissimo di specie selvatiche tutelate da leggi europee ratificate dall’Italia: un patrimonio che abbiamo il dovere di tutelare per le future generazioni”. Alessia Colle, Delegata Lipu-Birdlife Italia, Civitavecchia – Monti della Tolfa.