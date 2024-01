Boxe, Magnesi contro il giapponese Rikiishi: la sfida in Italia il 22 marzo

Chiuso il 2023 con la vittoria ottenuta contro il colombiano Nike Theran, per Michael “Lone Wolf” Magnesi il nuovo anno si apre aspettando un’altra grande serata di boxe: il 22 marzo il pugile laziale affronterà il giapponese Masanori Rikiishi, detentore del titolo Wbo dell’Asia Pacifica, pronto a volare in Italia per un match che vale doppio. In palio ci sarà non solo la corona mondiale Silver Wbc dei pesi superpiuma, ai fianchi di Magnesi dal marzo scorso, ma anche la possibilità di ambire al titolo Gold sfidando il campione in carica, il texano O’Shaquie Foster. «Sarà valido come seconda eliminatoria, il presidente della Wbc Mauricio Sulaiman mi ha dato questa grande opportunità e non lo deluderò, non me la lascerò sfuggire. Potrebbe essere l’incontro che vale una carriera, voglio regalarmi e regalare alla mia gente una vittoria entusiasmante e di prestigio», dice il 29enne Magnesi. Dovrà appunto vedersela con il temibile mancino di Rikiishi, coetaneo originario di Nagoya, una sola sconfitta in carriera, imbattuto dal 2018 e attualmente numero 5 del ranking Wbc, una posizione sopra lo stesso Magnesi. Un ostacolo che però non intimidisce il fighter nativo di Palestrina: «L’obiettivo è il mondiale Gold, sicuramente non mi farò impressionare dalla sua bravura», sottolinea Magnesi. «Lo rispetto, ma gli anticipo che tornerà dall’Italia con la seconda sconfitta. Sono già pronto di testa, ho iniziato la preparazione, nei giorni scorsi sono stato una settimana in montagna per fare ossigenazione. Insomma, mi farò trovare al meglio. È il mio momento, e voglio ringraziare tutti gli sponsor che permettono di dedicarmi h24 a questo sport, il mio instancabile team, il presidente Wbc Sulaiman e il vicepresidente Mauro Betti, che credono nel sottoscritto ogni giorno di più». «Sarà un match stratosferico, mai come questa volta abbiamo bisogno del sostegno di tutt’Italia», le parole di Alessandra Branco, moglie e promoter di Magnesi, nonché organizzatrice della riunione con la sua A&B Events e il Team Magnesi. «Sono felice di essere riuscita ancora una volta a portare un evento di caratura mondiale in Italia, un’impresa ardua soprattutto con un pugile giapponese. Siamo riusciti a concludere una trattativa con la Kameda Promotion del promoter Koki Kameda, tra i più noti a livello globale. Un duro lavoro fatto insieme al procuratore del Team Magnesi Davide Bianchi, e protrattosi per mesi». A fare da sfondo all’incontro potrebbe essere nuovamente la Città Eterna. «Di recente – anticipa Branco – ci siamo confrontati con l’assessore di Roma Capitale a Sport, grandi eventi e turismo, Alessandro Onorato, nei prossimi giorni capiremo la fattibilità della cosa. Vista l’importanza dell’appuntamento, l’assessore ha dimostrato la massima apertura. Ma intanto grazie di cuore a chi ci affianca da anni per far sì che Michael possa combattere in Italia, e in particolare gli imprenditori Roberto Massarone, Ettore Lucarelli e Paolo Sbrozzi».