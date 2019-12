Botti di Capodanno, l’appello del sindaco di Ladispoli Grando

"Il nostro pensiero in questo momento di festa – ha affermato Grando - deve andare anche alle persone più deboli come i bambini piccoli, gli anziani e le persone affette da patologie e agli effetti negativi che possono causare su di essi i botti di Capodanno. Non dimentichiamo poi gli animali, che accusano in maniera ancora più accentuata i forti rumori e che rischiano di rimanere feriti, o peggio di morire, nel tentativo di fuggire dal pericolo percepito"