Botta e risposta Pincio-M5stelle: “Tanti cantieri aperti nonostante i buontemponi”. “Sbagliate i rigori a porta vuota”

“Numerosi cantieri in corso, altri che apriranno nei prossimi giorni, altri ancora nelle prossime settimane. È un report corposo quello dell’Assessorato ai Lavori pubblici. Cominciando dalle strade, sono stati avviati i lavori per la messa in sicurezza delle strade nelle aree periferiche, finanziati con un milione e mezzo di euro. In particolare, i cantieri sono aperti sul quadrante intorno al quartiere De Sanctis Gargana: sono terminate le asfaltature su tratti di via Terme di Traiano e di via Apollodoro, completata via dell’Acquedotto Romano mentre è in fase di realizzazione via Matteini. Ulteriori cantieri sono in corso a Campo dell’Oro e a San Liborio. Non finisce comunque qui: mentre continueranno gli interventi nelle zone già citate, la consegna dei lavori per San Gordiano e Boccelle è prevista per la prossima settimana, così come per le manutenzioni a Marina e corso Centocelle”. Come spiega l’Assessore Sandro De Paolis, “Avremo inoltre importanti interventi di manutenzione, messa in sicurezza, efficientamento energetico ed eliminazione di barriere architettoniche in numerosi plessi scolastici cittadini, ottenuti con fondi ministeriali, comunali e con mutui. Dopo una sospensione ripartiranno anche i lavori alla Terrazza Guglielmi. Qualche buontempone ha scritto che i lavori sono fermi: questa crediamo sia la migliore risposta, con una programmazione attenta anche a non avviare tutti i cantieri allo stesso momento, per limitare i disagi alla cittadinanza secondo un calendario stabilito”. Commenta il Sindaco, Ernesto Tedesco: “C’è chi è interessato a dipingere una realtà parallela con la macchina amministrativa ferma, invece non è così. Pur non nascondendo le difficoltà, i cittadini possono toccare con mano ogni giorno che si aprono cantieri, si fa manutenzione, si cerca insomma di togliere quella crosta di incuria e degrado formatasi negli anni sui nostri quartieri. È un lavoro lungo, che ha bisogno di preparazione e programmazione, ma che sta finalmente entrando nel vivo”. Anche se per il M5stelle le cose non stanno così. I pentastellati elencano tutte le mancanze di questa amministrazione. “Sono passati ormai due anni e mezzo dal momento dell’insediamento della Giunta Tedesco ma al netto di revoche e litigate per le poltrone, in città si registra il nulla assoluto. Non solo nulla nei fatti, ma anche il nulla nella programmazione e nel dibattito politico di ciò che servirebbe alla città. Proviamo a fare un breve riassunto dei rigori a porta vuota sbagliati dall’amministrazione, ossia quei progetti già pronti e che oggi sarebbero già realtà se non ci si fosse messa di mezzo la malapolitica.

– riqualificazione del mercato. Gara d’appalto già assegnata e revocata in cambio di nulla;

– terrazza Guglielmi. Fondi già stanziati nel 2019 e lavori ancora non partiti;

– parco Yuri Spigarelli. Lavori terminati da tempo e parco ancora chiuso con un bando ritirato per irregolarità nella prima stesura;

– parco Saraudi. Progetto arrivato alla conclusione ritirato, in cambio di nulla. Ad oggi è ancora una giungla;

– parco Don Egidio Smacchia (Palazzo d’acciaio). Bando mai pubblicato e chiosco mai installato;

– stadio Fattori. Lavori non ancora partiti nonostante un finanziamento da 3,5 milioni di euro da noi reperito nel 2019;

– mobilità alternativa. Biciclette a noleggio ancora ferme in magazzino;

– campo da pallamano. Ben lontana la posa della prima pietra per la ricostruzione;

– ponti crollati nell’incendio a Fiumaretta 2017. Idee dell’amministrazione non pervenute;

– strada delle Molacce. Amministrazione non pervenuta;

– canile municipale. Progetto già approvato ma iter perso nelle nebbie;

– case popolari assegnate, zero;

L’elenco purtroppo sarebbe ancora lungo, e queste sono solamente le opere che anche un commissario prefettizio avrebbe potuto realizzare, visto che il cammino burocratico fatto di reperimento dei finanziamenti e progettazione era già stato da noi avviato. Questo succede quando ci si coalizza fra troppi schieramenti diversi pur di vincere le elezioni: poi non si riesce a governare. Fra qualche giorno o settimana arriverà probabilmente il terzo rimpasto, per la quarta Giunta in appena mezzo mandato. Nel frattempo Civitavecchia rimane immobile ed in attesa”. Il Gruppo consiliare M5Stelle.