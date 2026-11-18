Rilasciata dal Comune di Civitavecchia l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in via Rossini, piazza Piccolomini, via Perosi e via Cilea

Passo avanti per la riqualificazione di Borgata Aurelia. Con la determinazione dirigenziale numero 5560 del 16 novembre 2026, il Comune di Civitavecchia ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi in via Rossini, piazza Piccolomini, via Perosi e via Cilea, dopo il parere favorevole della Soprintendenza, che ha indicato alcune prescrizioni.

Il progetto, finanziato con un milione di euro e inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, prevede la sistemazione della raccolta delle acque meteoriche, nuovi marciapiedi, il rifacimento dell’asfalto e il rinnovo della segnaletica stradale.

L’amministrazione punta a realizzare le opere nel corso del 2027. L’autorizzazione rappresenta un passaggio importante, anche perché l’area è sottoposta al vincolo paesaggistico della «Città Giardino Aurelia». Non si tratta, tuttavia, del via libera definitivo ai cantieri: serviranno ulteriori adempimenti amministrativi.