Boom di vaccinazioni agli Open Week. Nel Lazio RT da zona bianca. Ora spazio ai Junior Open Day

Open Week over 18 Astrazeneca Festa della Repubblica. Sold Out anche per gli 11mila slot aggiuntivi su sabato 5 e domenica 6 giugno. Ecco le prossime date di apertura delle prenotazioni dopo open week:

Da domenica 6 giugno alle 24:00 fascia d’età 39-35 (nati 1982-1986)

Da martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d’età 34-30 (nati 1987-1991)

Da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996)

Domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004)

Prenotazioni su http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. Tutte le informazioni su http://salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta.

I più piccoli. Per la fascia d’età 12-16 anni (nati 2009-2005) chiuso l’accordo con i pediatri FIMP-CIPE che avranno il supporto scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per la prenotazione bisognerà rivolgersi, al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui è assistito. Previsti Junior Open Day in tutto il Lazio anche per 12/16 anni. Il primo sarà a Rieti domenica 6 giugno con le prime 120 dosi di Pfizer.

Borsino. Il Lazio oggi supera abbondantemente i 3 milioni e mezzo di somministrazioni effettuate e oltre 1 milione e 100mila di seconde dosi. Entro il 27 luglio tutti gli assistiti del Lazio avranno avuto almeno una dose. Incidenza e RT da zona bianca.