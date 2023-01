Boom di turisti, Galizia: “Pensiamo ad una offerta “free lance” con un ticket speciale”

Un piano per attirare i crocieristi e, soprattutto, farli restare in città. Ci sta lavorando il neo assessore al turismo e alla cultura Simona Galizia. Dopo i dati illustrati dal Porto, con la prospettiva di più 700 mila turisti rispetto al 2022, il Pincio deve attrezzarsi per migliorare l’offerta. “Dobbiamo impegnarci al massimo per dare ai crocieristi la possibilità di scegliere – afferma Galizia – sto pensando ad un tour della città, con un ticket speciale che consenta ai turisti di rimanere sul territorio ma anche di andare a Roma. Civitavecchia negli ultimi anni è diventata una città più attrattiva, mi sembra giusto sfruttare le nostre qualità. Un bus che faccia tappa sia nei principali punti del centro della città, che siano il Forte Michelangelo o la Marina, ma anche in luoghi come il Teatro Traiano o la Cittadella della Musica. Un’offerta per un turista “free lance”, che decide sul momento cosa vedere”.