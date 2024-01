Boom di presenze al concertone di Gianna Nannini: “Serata meravigliosa”

Ve lo avevamo promesso, ed è stata una serata meravigliosa per davvero. È stato un piacere trascorrerla in vostra compagnia. Buon anno nuovo. Ho detto a Gianna di non prendere impegni perché l’anno prossimo replichiamo”. Lo dichiara il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando dopo la serata di San Silvestro e il concerto a piazza Falcone.

“Forse sono proprio le migliaia di persone scese in strada a festeggiare il primo capodanno della città di Ladispoli che ci hanno fatto rendere conto della misura dell’evento. Gianna Nannini in concerto gratuito a Ladispoli?! Se me lo avessero detto qualche anno fa probabilmente mi sarei messo a ridere. Gianna ha scattato una foto indelebile ieri sera: una foto che immortala la mentalità che cambia, la città che evolve”, ha commentato l’assessore Marco Porro.