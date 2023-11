Boom di iscritti in Fratelli d’Italia, sfondata quota 1200 tesseramenti

Sabato 25 e domenica 26 novembre si terrà il congresso provinciale di Fratelli d’Italia. Il circolo “Giorgio Almirante” di Civitavecchia sarà seggio per tutti i circoli del litorale nord

“Forte di un tesseramento record (a livello provinciale gli iscritti sono passati da 5600 del 2022 ad oltre 20.000 del 2023 con un incremento del 360%) il nostro Partito apre la fase congressuale per rinnovare la dirigenza provinciale. Il congresso è un fondamentale momento di incontro, di partecipazione e di confronto per tutti i nostri iscritti – dichiara il Coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia Paolo Iarlori – “Il congresso che si aprirà sabato sarà l’occasione per fare un bilancio sui traguardi raggiunti ma, soprattutto, per organizzarci e rilanciare l’azione del Partito sui territori in vista dei prossimi fondamentali appuntamenti di giugno 2024, con le elezioni europee e con le elezioni amministrative di Civitavecchia. Ci faremo trovare pronti perché Fratelli d’Italia vuole continuare ad essere protagonista e guidare la coalizione del centrodestra unito per continuare a vincere e rappresentare al meglio gli interessi della Nazione e dei territori. L’entusiasmante dato del tesseramento ci dà grande forza e slancio, con il dato di Civitavecchia che ha visto più che raddoppiare i tesserati superando di gran lunga la soglia 1000 iscritti, record storico e livello che ci pone ai vertici tra i circoli della intera federazione provinciale, che rappresenta 120 Comuni della Provincia di Roma” prosegue Iarlori. Domenica 26 novembre tutti gli iscritti di Fratelli d’Italia saranno chiamati al voto per eleggere i componenti dell’esecutivo provinciale del Partito. Per la prima volta Civitavecchia sarà seggio di un congresso provinciale: tutti gli iscritti di Fratelli d’Italia di Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Bracciano, Anguillara, Canale Monterano, Manziana, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella voteranno nella sede del circolo “Giorgio Almirante” di Civitavecchia, insieme agli iscritti della nostra Città. Si voterà domenica 26 novembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00 nella sede di via Carducci n. 29 a Civitavecchia. “È per noi motivo di grande soddisfazione essere seggio del congresso provinciale e siamo orgogliosi e felici di accogliere tutti gli iscritti dei circoli dei Comuni del litorale nord di Roma. Ringrazio la Federazione Provinciale per la fiducia e per aver scelto Civitavecchia. Sono certo che i nostri iscritti parteciperanno al congresso ed al voto con l’entusiasmo e la passione che da sempre caratterizzano i nostri militanti” conclude Paolo Iarlori. Tra i motivi del boom di iscritti la presenza della sede territoriale: “L’abbiamo aperta nel 2017 – ricorda Iarlori – è un punto di aggregazione importante, che ci da la possibilità di stare a contatto con la gente. Oltre 400 iscrizioni le abbiamo fatte in sede. E poi ricordo anche il lavoro del nostro consigliere regionale Emanuela Mari, anche lei rappresenta una grande spinta per il partito”.