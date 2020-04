Bonifiche e sanificazioni, Marta Grande: “Grande lavoro del 7° Reggimento Cremona”

“Importante lavoro delle forze armate per le bonifiche anche a Civitavecchia. Ottimo lavoro quelle nostre forze armate, impegnate in prima linea per la sanificazione di strade, piazze, Rsa, prefetture e carceri. Il sottosegretario Tofalo ha già ricordato come “in questa prima fase dell’emergenza, sono 71 le squadre di bonifica dell’Esercito intervenute in tanti comuni italiani”, proseguendo in una nota “queste attività contribuiscono significativamente anche a dare il via, in sicurezza, alla prossima fase 2″. A Civitavecchia è intervenuto il 7° Reggimento Cremona, specializzato nella cosiddetta difesa Cbrn (chimica, biologica, radiologica e nucleare) con un robusto intervento di sanificazione su strade e strutture a rischio quali la RSA ed altri edifici pubblici. La collaborazione tra istituzioni porta a risultati concreti.” Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Marta Grande, presidente della Commissione Esteri.