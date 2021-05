Bola Padel Club, i giovani terribili del Club ’88 in grande evidenza nell’Under 12 e 14

Al “Bola Padel Club” Lorenzo Sargolini vince il torneo categoria Under 12 in coppia con Ventura, ma la grande sorpresa è la vittoria della categoria Under 14 dove i fratelli Matteo e Lorenzo Sargolini vincono in semifinale contro Riso e Maggi 10/6 al tiè break del terzo per poi aggiudicarsi la finale vinta contro la testa di serie numero 2 Farabbi-Del Carlo, anche questa al terzo set 10/7. “Come direttore tecnico del Club 88 sono molto contento del risultato ottenuto – dichiara il Maestro Marco Sargolini – perché hanno vinto con ragazzi di circoli blasonati della capitale ma soprattutto mi piace la strada intrapresa dagli istruttori che si occupano della scuola Padel, Matteo Massarelli, Lorenzo Ruggieri e Marco Memmoli. L’unica nota negativa di questo week end è stata la scomparsa di un nostro socio, che ha contribuito fin dagli anni ’80 alla crescita del Club. Colgo l’occasione per fare più sentite condoglianze da parte mia e di tutto il club alla famiglia Cirilli per la perdita dell’amico Marcello”.